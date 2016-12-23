ОАО Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

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№10 октябрь 2016

Российский аватар: Фонд перспективных исследований разрабатывает боевую робототехнику

 

Сирия: поворотный момент войны

 

Опасные игры США на Ближнем Востоке

 

Боевые столкновения в Красном море

 

«СМЕРШ» против германских диверсантов

 

 

 

 

 

 

Главная тема

Алексей Кононов: «Наша задача – создать общую информационную среду для разработчиков, производителей и заказчиков робототехники»

В мире накоплен большой опыт в области роботостроения

 

Геополитика

Опасные игры США на Ближнем Востоке

Ставка на силу в ближневосточном конфликте рано или поздно бумерангом ударит по Вашингтону

 

 

Вооруженные Силы

Сирия: поворотный момент войны

Общая обстановка в стране по состоянию на 25 октября 2016 года

 

Будущее Сирии решат расчеты ПВО

Чем смогут ответить сирийские и российские зенитчики на «случайные» авиаудары американской коалиции?

 

Убить Сталина

«СМЕРШ» против германских диверсантов

 

Прежде всего – правда

Зачем запад пытается сфальсифицировать историю второй мировой войны

 

Только в электронной версии

ДОЛОМАНТ: российская электроника для ответственных применений

В 2016 году ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» запустило серийное производство защищенных планшетных компьютеров «ОНИКС08», предназначенных для жестких условиях эксплуатации, в том числе на транспорте и в полевых условиях.

Пресс-релизы

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» открыл новый завод в Кирове

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в субботу, 20 февраля 2016 года, провело в г. Кирове торжественную церемонию открытия АО «Кировское машиностроительное предприятие» (АО «КМП», входит в состав Концерна).

Приоритеты  Индия – второй зарубежный заказчик «Триумфа»

Фото в номере: ЛЕОНИД ЯКУТИН, ВАДИМ САВИЦКИЙ, ИЛЬЯ КЕДРОВ, МАРИЯ СЮМАК, АХМАД ХАЖ АЛИ, МАТЕРИАЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РФ, УПСИ МО РФ, НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», ЦОС ФСБ РФ, ФОТОБАНКИ ВВС, ВМС, МО США, forums.airbase.ru, shipspotting.com

 

Новости РОССИЯ

Новости ЗА РУБЕЖОМ

 

Фотохроника  Наш ответ FELIN

Юбилей

Институт военной истории отмечает 50-летие

Ежегодно сотрудниками института выполняется большой объем оперативных заданий, имеющих серьезный аналитический исследовательский характер.

 

Флот

Корабли ЦМКБ «Алмаз» под флагом Отчизны

Конструкторское творчество сотрудников бюро всегда отличала новизна и нестандартность проектных решений.

 

Боевые столкновения у «Врат Смерти»

Перспективное лазерное оружие тоже заставляет задумываться о совершенствовании противокорабельных ракет.

 

Рынки вооружений

Новости. Октябрь 2016

 

 

 

ИЭМЗ «Купол»

ИЭМЗ «Купол» - мировой лидер в сегменте комплексов ПВО малой дальности

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на выпуске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности

 

ЗРК «Тор» показал успешную работу на учениях в Бурятии

24 марта на полигоне Телемба в Бурятии состоялись тренировочные стрельбы расчетов подразделений ПВО мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.

 
   

 

 

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