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Опасные игры США на Ближнем Востоке
Ставка на силу в ближневосточном конфликте рано или поздно бумерангом ударит по Вашингтону
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Сирия: поворотный момент войны
Общая обстановка в стране по состоянию на 25 октября 2016 года
Будущее Сирии решат расчеты ПВО
Чем смогут ответить сирийские и российские зенитчики на «случайные» авиаудары американской коалиции?
Убить Сталина
«СМЕРШ» против германских диверсантов
Прежде всего – правда
Зачем запад пытается сфальсифицировать историю второй мировой войны
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Приоритеты Индия – второй зарубежный заказчик «Триумфа»
Фото в номере: ЛЕОНИД ЯКУТИН, ВАДИМ САВИЦКИЙ, ИЛЬЯ КЕДРОВ, МАРИЯ СЮМАК, АХМАД ХАЖ АЛИ, МАТЕРИАЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РФ, УПСИ МО РФ, НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», ЦОС ФСБ РФ, ФОТОБАНКИ ВВС, ВМС, МО США, forums.airbase.ru, shipspotting.com
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Институт военной истории отмечает 50-летие
Ежегодно сотрудниками института выполняется большой объем оперативных заданий, имеющих серьезный аналитический исследовательский характер.
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Корабли ЦМКБ «Алмаз» под флагом Отчизны
Конструкторское творчество сотрудников бюро всегда отличала новизна и нестандартность проектных решений.
Боевые столкновения у «Врат Смерти»
Перспективное лазерное оружие тоже заставляет задумываться о совершенствовании противокорабельных ракет.
Рынки вооружений
Новости. Октябрь 2016
ИЭМЗ «Купол»
ИЭМЗ «Купол» - мировой лидер в сегменте комплексов ПВО малой дальности
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на выпуске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности
ЗРК «Тор» показал успешную работу на учениях в Бурятии
24 марта на полигоне Телемба в Бурятии состоялись тренировочные стрельбы расчетов подразделений ПВО мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.