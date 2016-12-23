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Алексей Кононов: «Наша задача – создать общую информационную среду для разработчиков, производителей и заказчиков робототехники»

В мире накоплен большой опыт в области роботостроения

Геополитика

Опасные игры США на Ближнем Востоке

Ставка на силу в ближневосточном конфликте рано или поздно бумерангом ударит по Вашингтону

Вооруженные Силы

Сирия: поворотный момент войны

Общая обстановка в стране по состоянию на 25 октября 2016 года

Будущее Сирии решат расчеты ПВО

Чем смогут ответить сирийские и российские зенитчики на «случайные» авиаудары американской коалиции?

Убить Сталина

«СМЕРШ» против германских диверсантов

Прежде всего – правда

Зачем запад пытается сфальсифицировать историю второй мировой войны

Только в электронной версии ДОЛОМАНТ: российская электроника для ответственных применений В 2016 году ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» запустило серийное производство защищенных планшетных компьютеров «ОНИКС08», предназначенных для жестких условиях эксплуатации, в том числе на транспорте и в полевых условиях.